"Больше всего заслуживает": Промоутер Беринчика - о титульном бое с Наваррете

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика, высказался о том, что его подопечный получил возможность подраться за полноценный титул.

Ранее Всемирная боксерская организация санкционировала поединок украинца с чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете за вакантный пояс WBO в легком дивизионе.

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"Среди всех боксеров в рейтинге WBO Денис на самом деле больше всего заслуживает этого поединка, и это признают и президент WBO, и совет директоров. Он девять раз сражался за титул интернационального чемпиона WBO, и еще один раз дрался за региональный пояс.

В общей сложности десять раз Денис выступал в поединках, где были пояса WBO, а это уже само по себе в несколько раз превышает необходимые условия и требования для того, чтобы боксера назначили официальным претендентом. К тому же Денис трижды сражался с находившимися в топ-15 рейтинге боксерами, а условием является хотя бы один такой поединок. Я пять лет подряд представлял Дениса на ежегодных конгрессах WBO как номинанта на претендентский статус, и вот на шестой - мы уже близки к достижению этой цели.

Я бы не сказал, что Наваррете более рейтинговый или опытнее Дениса. Он действительно получил статус претендента на вакантный пояс WBO в низшем весе как суперчемпион и воспользовался правом, которое предоставляет суперчемпионам Всемирная боксерская организация при переходе в высший вес. То есть Наваррете у нас суперчемпион на один вес ниже, чем выступает Денис Беринчик. Таким правом в свое время воспользовался Александр Усик, получивший возможность на бой с Энтони Джошуа.

Денис и его тренер Егор Голуб еще с ноября 2023 знали своего потенциального соперника и вели предварительную подготовку к нему. Сейчас Денис с командой уже находится в Испании на подготовительном сборе. Надеемся, что в ближайшее время договоримся об основных параметрах проведения поединка и с радостью объявим о заключении соглашения уже публично", - приводит слова Красюка Суспільне Спорт.

Ранее сообщалось, что Шакур Стивенсон выразил возмущение анонсом боя Беринчика.

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