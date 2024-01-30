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Денис Беринчик получил бой за вакантный титул WBO

Украинский боксер выйдет в ринг с мексиканцем Эмануэлем Наваррете.
Сегодня, 08:21
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой между мексиканцем Эмануэлем Наваррете и украинцем Денисом Беринчиком. 

Боксеры теперь должны достигнуть соглашения в течение пятнадцати дней, в другом случае все решиться на промоутерских торгах.

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Об этом сообщил представитель WBO Луис Батиста-Салас:

"Доводим до вашего сведения, что комитет WBO приказывает сторонам начать переговоры. Командам предоставляется 15 дней с момента уведомления. Если соглашение не будет достигнуто в течение срока, начнется процедура промотерских торгов, которые пройдут в соответствии с регламентом WBO".

Отметим, что Наваррете является действующим чемпионом WBO во втором полулегком весе и воспользуется своим правом суперчемпиона, чтобы побороться за титул в легком дивизионе. Если мексиканец победит, то он завоюет пояс в четвертой весовой категории.

Денис владеет поясом WBO International в легком весе. Последний бой украинец провел в августе прошлого года и победил Энтони Йигита единогласным решением судей.

Напомним, Штонда потерпел дебютное поражение на профиринге.

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