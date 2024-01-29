Выхрист проведет бой против джорнимена из Аргентины

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист (11-1, 7 КО) вскоре выйдет на ринг.

Как сообщает Kamp-Sport, спортсмен проведет следующий бой 25 февраля.

Соперником Виктора станет аргентинец Маркос Антонио Армада (25-12, 20 КО), а сам бой продлится десять раундов.

Поединок будет главным сражением вечера бокса в Людвигсбурге (Германия).

Свой последний бой Выхрист провел в феврале прошлого года. Тогда он проиграл кубинцу Ленье Перро и получил травму ребра.

Напомним, Штонда потерпел дебютное поражение на профиринге.

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