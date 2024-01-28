Штонда потерпел дебютное поражение на профиринге

Украинский боксер первого среднего веса Богдан Штонда (8-1, 4 КО) потерпел поражение в поединке с обладателем пояса WBC International албанцем Эрмалем Хадрибаем (18-0-1, 7 КО).

Десятираундовый бой состоялся в рамках вечера бокса в немецком городе Кельн.

Украинец хорошо работал на ногах, но это не приносило ему нужного результата, в то время как его соперник на протяжении противостояния владел инициативой и выглядел мощнее. В четвертом раунде оппоненты получили рассечения, столкнувшись головами.

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После экватора боя Штонда достаточно пропускал, а в шестом раунде оказался на настиле ринга, но рефери нокдаун не отсчитал.

В итоге бойцы прошли всю дистанцию, по итогам которой победа единогласным решением судей досталась Хадрибаю со счетом 99-92, 99-91 и 98-92.

Для Штонды это поражение стало первым на профиринге, а Хадрибай провел четвертую успешную защиту пояса WBC International.

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