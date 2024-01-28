iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Штонда потерпел дебютное поражение на профиринге

Украинский боксер не смог отобрать пояс WBC International у албанского соперника.
Сегодня, 07:28
Богдан Штонда / instagram.com/b.shtonda
Богдан Штонда / instagram.com/b.shtonda

Украинский боксер первого среднего веса Богдан Штонда (8-1, 4 КО) потерпел поражение в поединке с обладателем пояса WBC International албанцем Эрмалем Хадрибаем (18-0-1, 7 КО).

Десятираундовый бой состоялся в рамках вечера бокса в немецком городе Кельн.

Украинец хорошо работал на ногах, но это не приносило ему нужного результата, в то время как его соперник на протяжении противостояния владел инициативой и выглядел мощнее. В четвертом раунде оппоненты получили рассечения, столкнувшись головами.

Читай также: Богачук подерется за полноценный чемпионский пояс WBC

После экватора боя Штонда достаточно пропускал, а в шестом раунде оказался на настиле ринга, но рефери нокдаун не отсчитал.

В итоге бойцы прошли всю дистанцию, по итогам которой победа единогласным решением судей досталась Хадрибаю со счетом 99-92, 99-91 и 98-92.

Для Штонды это поражение стало первым на профиринге, а Хадрибай провел четвертую успешную защиту пояса WBC International.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBC богдан Штонда

Статьи по теме

Богачук подерется за полноценный чемпионский пояс WBC Богачук подерется за полноценный чемпионский пояс WBC
Богачук получил дату боя за временный пояс WBC Богачук получил дату боя за временный пояс WBC
Стало известно, когда Выхрист вернется на ринг Стало известно, когда Выхрист вернется на ринг
Президент WBC назвал следующего потенциального соперника Хэйни Президент WBC назвал следующего потенциального соперника Хэйни
Помочь журналистам

Видео

Феноменальные выступления Гюндогана и Серлота в обзоре матча Барселона - Вильярреал
Феноменальные выступления Гюндогана и Серлота в обзоре матча Барселона - Вильярреал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров

Последние новости

Европа11:15
Клуб второго английского дивизиона подпишет хавбека лидера Серии А
Европа10:50
Футбол сегодня: плей-офф Кубка Азии и КАН, матчи Жироны, Интера, ПСЖ, поединки Ливерпуля и Манчестер Юнайтед в Кубке Англии
Европа10:43
Бавария объявила о покупке французского защитника
НХЛ10:30
НХЛ: Бостон обыграл Филадельфию, победы Далласа, Рейнджерс и Ванкувера
Европа10:12
Ливерпуль может столкнуться с конкуренцией МЮ и Баварии при попытке заменить Клоппа
НБА09:40
НБА: Лейкерс во втором овертайме одолели Голден Стэйт, Бостон с Михайлюком проиграл Клипперс
Европа09:36
Атлетико подпишет форварда сборной Италии
Европа09:13
Экс-полузащитник Барселоны высказался о возможности заменить Хави на посту тренера клуба
Бокс08:50
Мунгия одержал уверенную досрочную победу над Райдером
Теннис08:20
Australian Open-2024: Киченок и Остапенко проиграли финал парного разряда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK