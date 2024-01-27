Богачук подерется за полноценный чемпионский пояс WBC

Богачук и Фундора подерутся за титул WBC / WBCboxing.com

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (23-1, 23 КО) получит возможность побороться за пояс WBC в бою с американцем Себастьяном Фундорой (20-1-1, 13 КО).

Всемирный боксерский совет (WBC) на своем официальном сайте подтвердил, что на кону будущего поединка будет стоять полноценный титул организации.

При этом отмечается, что Джермелл Чарло, который владел этим поясом WBC, не отказался от титула, а был переведен в статус "чемпиона в отпуске".

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Бой между Богачуком и Фундорой состоится 30 марта в Лас-Вегасе, США в рамках боксерского шоу от Premier Boxing Champions.

Напомним, что в своем последнем поединке в июле 2023 года Богачук одержал победу нокаутом в первом раунде над ганцем Патриком Аллоти.

Фундора в апреле уступил нокаутом Брайану Мендосе, потерпев первое поражение в профессиональной карьере и потеряв титул временного чемпиона WBC.

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