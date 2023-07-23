Уложил в первом раунде: Богачук быстро разобрался с африканским соперником

Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом над оппонентом из Ганы.

Украинец Сергей Богачук (23-1, 23 KO) провел успешную защиту пояса чемпиона Континентальной Америки по версии WBC в первом среднем весе в поединке с бывшим претендентом на титул из Ганы Патриком Аллоти (42-5, 32 KO).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 23 июля, на арене Chumash Casino в Санта-Инесе, штат Калифорния, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании 360 Promotions.

Украинский боксер быстро разобрался с африканским соперником, одержав победу уже в первом раунде противостояния.

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Богачук активно начал поединок, постоянно прижимая Аллоти к канатам. Украинский боксер уверенно прессинговал и заставлял оппонента идти в размены. В ходе одного из таких ганец пропустил правый хук, после которого упал на настил ринга лицом вниз.

Аллотти быстро поднялся на ноги и демонстрировал, что готов продолжать, но рефери принял решение остановить бой.

Таким образом, Сергей Богачук одержал победу техническим нокаутом.