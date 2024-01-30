iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Отвратительное де**мо": Шакур Стивенсон отреагировал на анонс боя Беринчика

Американец возмущен, что не он получит шанс на титул.
Сегодня, 10:15
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО) высказался по поводу того, что WBO санкционировала бой между чемпионом WBO International в легком весе Денисом Беринчиком (18-0, 9 КО) и чемпионом WBO во второй полулегкой Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Американец недоволен решением ассоциации.

"Это отвратительно. Отвратительное дерьмо", - написал Стивенсон.

Бой между Беринчиком и Наваррете пройдет за вакантный титул WBO в легком весе.

Отметим, что Стивенсон заявил, что уходит из бокса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик Шакур Стивенсон

Статьи по теме

"Я ухожу": Шакур Стивенсон завершил карьеру "Я ухожу": Шакур Стивенсон завершил карьеру
Денис Беринчик получил бой за вакантный титул WBO Денис Беринчик получил бой за вакантный титул WBO
Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Камбосос Стивенсон назвал фаворита боя Ломаченко - Камбосос
Беринчик начал тренировочный лагерь к бою за чемпионский титул Беринчик начал тренировочный лагерь к бою за чемпионский титул
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

НБА12:18
Двукратного чемпиона НБА арестовали за незаконное хранение огнестрельного оружия
Бокс12:15
"Битва века": тренер Паркера назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Европа12:00
Самые дорогие игроки мира: вспомни тех, за кого заплатили больше всего
Олимпийские игры11:50
Россию лишили золота Олимпиады-2022 - дали бронзу
Европа11:44
Не сыграет с Ярмолюком: Норвежский вундеркинд провалил медосмотр в Брентфорде
Бокс11:25
"Остался еще один": промоутер Фьюри предсказал Усику судьбу Кличко
Европа11:12
Закрытие трансферного окна: Когда дедлайн
НБА11:00
Венеция - Прометей: видео онлайн-трансляция Еврокубка
Европа10:59
Владельцы Ливерпуля пытались заставить Клоппа изменить свое решение об уходе
НБА10:35
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Шенгюн и Джордан возглавили рейтинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK