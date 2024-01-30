"Отвратительное де**мо": Шакур Стивенсон отреагировал на анонс боя Беринчика

Американец возмущен, что не он получит шанс на титул.

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО) высказался по поводу того, что WBO санкционировала бой между чемпионом WBO International в легком весе Денисом Беринчиком (18-0, 9 КО) и чемпионом WBO во второй полулегкой Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Американец недоволен решением ассоциации.

"Это отвратительно. Отвратительное дерьмо", - написал Стивенсон.

This is sickening.. Shit is Disgusting my nigga! https://t.co/SFsN6qzHL4 — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) January 30, 2024

Бой между Беринчиком и Наваррете пройдет за вакантный титул WBO в легком весе.

Отметим, что Стивенсон заявил, что уходит из бокса.

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