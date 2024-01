"Я ухожу": Шакур Стивенсон завершил карьеру

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Шакур Стивенсон опубликовал неожиданное заявление.

Стивенсон добавил пост в Х, заявив, что он завершает карьеру.

"Я официально ухожу из бокса. Я буду всегда заниматься в спортзале, совершенствовать свое мастерство, помогать следующему поколению стать великими и преследовать их мечты. Я против этой слабой боксерской игры", - написал американец.

I’m officially retiring from the sport of boxing I’ll be in the gym forever perfecting my craft and helping the next generation become great and chase they dreams but I ain’t fw this weak boxing game 💪🏾