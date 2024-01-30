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"Я ухожу": Шакур Стивенсон завершил карьеру

Американец сделал шокирующее заявление.
Сегодня, 09:07
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Шакур Стивенсон опубликовал неожиданное заявление.

Стивенсон добавил пост в Х, заявив, что он завершает карьеру.

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"Я официально ухожу из бокса. Я буду всегда заниматься в спортзале, совершенствовать свое мастерство, помогать следующему поколению стать великими и преследовать их мечты. Я против этой слабой боксерской игры", - написал американец.

Причина такого решения неизвестна.

Отметим, что Денис Беринчик получил бой за вакантный титул WBO.

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