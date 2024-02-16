Украинский боксер победил соперника в первом же раунде

В ночь на 16 февраля в в Сан-Хасинто, США состоялся вечер бокса, на котором украинец Цотне Рогава (5-0, 5 КО) бился против Джона Шипмена (5-6, 2 КО).

Накануне украинец оказался на 23 кг тяжелее соперника, потому бой начался по ожидаемому сценарию.

Американец сделал ставку на мобильность, и на его фоне украинец выглядел очень неуклюжим, однако перевес в силе оказался критическим.

Первая же атака Рогавы закончилась оверхэндом, а дальше соперник стал пропускать слишком много ударов и уже в первом раунде стал на колено. Рефери прекратил поединок, отдав победу Рогаве.

Ранее Хайме Мунгия назвал имена будуиих соперников.

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