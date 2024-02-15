Мунгия озвучил имена потенциальных соперников на ближайший бой

Обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Хайме Мунгия поделился планами на ближайший бой.

По словам непобежденного мексиканского боксера, он хотел бы встретиться в ринге с Саулем Альваресом, Дэвидом Бенавидесом или Джермаллом Чарло.

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"Если говорить честно, то я бы хотел подраться с Канело и Дэвидом Бенавидесом. Посмотрим, что будет дальше в моей карьере, но мы хотим драться с лучшими. Если не удастся встретиться с Канело или Бенавидесом, то хороший бой получился бы против Джермалла Чарло. Мы здесь, чтобы драться с лучшими.

Если у меня получится подраться с Канело, то будет честью разделить с ним ринг. Если нет, то ничего страшного не произойдет. Мы будем дальше работать, продолжим драться. Безусловно, мы всегда стараемся стать лучше. В последнем поединке я чувствовал себя лучше. Я думаю, что мы готовы к любому вызову во втором среднем весе", - приводит слова Мунгии ProBox TV.

Напомним, ранее Джермалл Чарло сделал неожиданное заявление о возможном бое с Саулем Альваресом.

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