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Мунгия озвучил имена потенциальных соперников на ближайший бой

Непобежденный мексиканец рассказал, с кем бы хотел разделить ринг.
Сегодня, 16:55
Хайме Мунгия / Getty Images
Хайме Мунгия / Getty Images

Обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Хайме Мунгия поделился планами на ближайший бой.

По словам непобежденного мексиканского боксера, он хотел бы встретиться в ринге с Саулем Альваресом, Дэвидом Бенавидесом или Джермаллом Чарло.

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"Если говорить честно, то я бы хотел подраться с Канело и Дэвидом Бенавидесом. Посмотрим, что будет дальше в моей карьере, но мы хотим драться с лучшими. Если не удастся встретиться с Канело или Бенавидесом, то хороший бой получился бы против Джермалла Чарло. Мы здесь, чтобы драться с лучшими.

Если у меня получится подраться с Канело, то будет честью разделить с ним ринг. Если нет, то ничего страшного не произойдет. Мы будем дальше работать, продолжим драться. Безусловно, мы всегда стараемся стать лучше. В последнем поединке я чувствовал себя лучше. Я думаю, что мы готовы к любому вызову во втором среднем весе", - приводит слова Мунгии ProBox TV.

Напомним, ранее Джермалл Чарло сделал неожиданное заявление о возможном бое с Саулем Альваресом.

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