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"Ничего не подтверждено": Джермалл Чарло сделал неожиданное заявление о бое с Альваресом

Американец отрицает, что собирается встретится в ринге с абсолютным чемпионом.
Сегодня, 11:58
Джермалл Чарло / Getty Images
Джермалл Чарло / Getty Images

Обладатель пояса WBC в среднем весе Джермалл Чарло отреагировал на слухи, что в своем ближайшем бою он должен встретиться в ринге с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом.

Американский боксер заявил, что договоренности о поединке с мексиканцем нет.

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"Я даже не разговаривал со своим промоутером Элом Хэймоном с тех пор, как последний раз дрался. Все говорят, что я собираюсь драться с Канело. Ничего не подтверждено. Я отдыхаю на островах.

Когда это будет официально, тогда будет официально", - приводит слова Чарло Boxing Scene.

Ранее сообщалось, когда и где может состояться бой Альвареса против Чарло.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Джермалл Чарло

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