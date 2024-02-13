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Стала известна дата следующего боя Альвареса

Мексиканец будет драться против брата одного из своего прошлого соперника.
Сегодня, 12:20
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес проведет бой против обладателя титула WBC в среднем дивизионе Джермалла Чарло.

Как сообщает The Ring, поединок состоится 4 мая в Лас-Вегасе. Джермалл попытается взять реванш за своего брата-близнеца Джермелла, который проиграл Альваресу единогласным решением судей в сентябре 2023 года.

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Для Канело это будет первый бой после победы над Джермеллом. Джермалл Чарло последний раз боксировал в ноябре, когда победил по очкам Хосе Бенавидеса-младшего.

Ранее сообщалось, что команда Деревянченко намерена провести реванш с Мунгией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес

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