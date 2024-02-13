Стала известна дата следующего боя Альвареса

Мексиканец будет драться против брата одного из своего прошлого соперника.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес проведет бой против обладателя титула WBC в среднем дивизионе Джермалла Чарло.

Как сообщает The Ring, поединок состоится 4 мая в Лас-Вегасе. Джермалл попытается взять реванш за своего брата-близнеца Джермелла, который проиграл Альваресу единогласным решением судей в сентябре 2023 года.

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Для Канело это будет первый бой после победы над Джермеллом. Джермалл Чарло последний раз боксировал в ноябре, когда победил по очкам Хосе Бенавидеса-младшего.

Ранее сообщалось, что команда Деревянченко намерена провести реванш с Мунгией.

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