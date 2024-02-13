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Шакур Стивенсон объявил о возобновлении карьеры

Американец назвал дату своего следующего боя.
Сегодня, 09:24
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпиона мира по версии WBC в легком весе американец Шакур Стивенсон заявил, что возвращается в бокс.

Ранее американец сообщал, что ставит карьеру на паузу, пока не получит объединительный бой.

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Сейчас Стивенсон рассказал, что готов провести свой следующий поединок летом текущего года.

"Я буду драться с кем угодно, это то, что я делаю. Увидимся в июне.

Я знаю, что не могу удержаться от этого. Слишком сильно люблю это все. Я точно знаю, чего добиваюсь, но это вне моего контроля. Я могу справиться только с тем, что под моим контролем. Так что увидимся в июне", - написал Стивенсон в Twitter.

Ранее промоутер назвал следующего оппонента Стивенсона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон

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