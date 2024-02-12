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"Один из нас окажется в нокауте": Камбосос - о бое с Ломаченко

Австралиец сделал прогноз на титульный поединок.
Вчера, 22:32
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос высказался о поединке против Василия Ломаченко.

По словам австралийца, бой не завершится решением судей.

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"Я смотрю на этот бой так, словно наши карьеры стоят на кону. Я думаю, что так возникает соперничество, но здесь присутствует большое уважение с обеих сторон. Есть много уважения ввиду того, чего мы добились, и того, какими бойцами мы являемся - воинами, которые действуют на ринге и создают зрелище.

Ринг - это то место, где уважение заканчивается. Там Ломаченко сделает то, что должен сделать он, а я сделаю то, что должен сделать я. Возможно, ему это не нравится, возможно, это не нравится мне, но один из нас окажется в нокауте", - приводит слова Камбососа Boxing News 24.

Поединок Камбососа и Ломаченко за вакантный титул IBF в легком весе состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее менеджер Ломаченко оценил возможность смены боксером весовой категории.

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