"Величайшее шоу": Камбосос сделал заявление относительно боя с Ломаченко

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос высказался по поводу поединка против Василия Ломаченко.

Австралийский боксер опубликовал в социальных сетях постер предстоящего боя. Джордж пообещал устроить шоу в ринге.

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"12 мая - Камбосос против Ломачанко. Величайшее шоу на Великой южной земле. Достойная война", - написал Камбосос.

May 12 - Kambosos vs Lomachenko 🏆🤫 The Greatest Show In The Great Southern Land. Proper WAR ⚔️ pic.twitter.com/laU3LIRLtu — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) February 9, 2024

Напомним, что бой за вакантный титул IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее бывший соперник Ломаченко назвал фаворита его боя с Камбососом.

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