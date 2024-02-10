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"Величайшее шоу": Камбосос сделал заявление относительно боя с Ломаченко

Австралиец раскручивает поединок с представителем Украины.
Сегодня, 11:04
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос высказался по поводу поединка против Василия Ломаченко.

Австралийский боксер опубликовал в социальных сетях постер предстоящего боя. Джордж пообещал устроить шоу в ринге.

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"12 мая - Камбосос против Ломачанко. Величайшее шоу на Великой южной земле. Достойная война", - написал Камбосос.

Напомним, что бой за вакантный титул IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее бывший соперник Ломаченко назвал фаворита его боя с Камбососом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джордж Камбосос

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