Бывший соперник Ломаченко назвал фаворита его боя с Камбососом

Экс-чемпион мира и бывший соперник Василия Ломаченко Хосе Педраса поделился ожиданиями от его боя против Джорджа Камбососа.

По его мнению, победу в противостоянии должен одержать боксер из Украины.

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"Я думаю, что Ломаченко победит, потому что у него есть много опыта, он универсален, у него высокий IQ. Камбосос - воин, он оставляет на ринге все силы. Но отдать все силы недостаточно. С таким соперником, как Лома, ты должен быть универсальным.

Тебе следует использовать разные стили, чтобы подстроиться под его манеру ведения боя. Тебе нужно много ресурсов. Возможно, следует переходить из стойки правши в левшу, сближаться и уходить, использовать свои навыки, как это делал я в бою с Ломаченко. Я считаю, что за счет универсальности и своего стиля Ломаченко победит", - сказал Педраса в комментарии FightHype.com.

Напомним, что бой за вакантный титул IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Камбосос сделал прогноз на свой бой с Ломаченко.

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