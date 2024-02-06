iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Бывший соперник Ломаченко назвал фаворита его боя с Камбососом

Хосе Педраса сделал прогноз на поединок.
Сегодня, 12:41
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Экс-чемпион мира и бывший соперник Василия Ломаченко Хосе Педраса поделился ожиданиями от его боя против Джорджа Камбососа.

По его мнению, победу в противостоянии должен одержать боксер из Украины.

Читай также: "Наши карьеры на кону": Камбосос сделал дерзкое заявление о бое с Ломаченко

"Я думаю, что Ломаченко победит, потому что у него есть много опыта, он универсален, у него высокий IQ. Камбосос - воин, он оставляет на ринге все силы. Но отдать все силы недостаточно. С таким соперником, как Лома, ты должен быть универсальным.

Тебе следует использовать разные стили, чтобы подстроиться под его манеру ведения боя. Тебе нужно много ресурсов. Возможно, следует переходить из стойки правши в левшу, сближаться и уходить, использовать свои навыки, как это делал я в бою с Ломаченко. Я считаю, что за счет универсальности и своего стиля Ломаченко победит", - сказал Педраса в комментарии FightHype.com.

Напомним, что бой за вакантный титул IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Камбосос сделал прогноз на свой бой с Ломаченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хосе Педраса Василий Ломаченко Джордж Камбосос

Статьи по теме

"Немного поспешили": Хегай сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос "Немного поспешили": Хегай сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
"Он совсем другого класса": Атлас сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос "Он совсем другого класса": Атлас сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
Довбик успеет восстановиться к матчу с Реалом Довбик успеет восстановиться к матчу с Реалом
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Леброн Джеймс возглавил рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Леброн Джеймс возглавил рейтинг
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 18-го тура
просмотров

Последние новости

Европа15:05
Довбик успеет восстановиться к матчу с Реалом
НБА14:40
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Леброн Джеймс возглавил рейтинг
Биатлон14:31
Старт чемпіонату світу з біатлону опинився під загрозою перенесення через пошкодження арени
Киберспорт14:18
IEM Katowice 2024: онлайн-трансляция матчей Monte - G2, Heroic - GamerLegion
Бокс14:05
"Рассечение открылось в третьем раунде": виновник срыва боя Фьюри - Усик рассказал об инциденте
Лига Европы13:38
Шахтер - Марсель: где смотреть матч Лиги Европы
Украина13:30
Трансферы УПЛ: Шахтер приобрел грузинского защитника, Банада сменил ЛНЗ на Верес
Украина13:19
Верес подписал бывшего полузащитника Александрии
Лига Европы13:04
Шахтер - Марсель: прогноз на матч Лиги Европы
Бокс12:41
Бывший соперник Ломаченко назвал фаворита его боя с Камбососом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK