iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Нельзя упустить": команда Деревянченко намерена провести реванш с Мунгией

Украинец хочет отомстить сопернику за поражение.
Сегодня, 10:12
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Кит Коннолли, менеджер экс-претендента на титул в среднем весе Сергея Деревянченко, заявил, что украинец хочет провести реванш с Хайме Мунгией.

По словам специалиста, Сергей сильно заинтересован во втором поединке, если Хайме не  договориться о бое с Саулем Альваресом.

Читай также: Промоутер рассказал, кто может стать следующим соперником Альвареса

"У нас были разговоры о реванше между Сергеем и Мунгией. Его команда пошла в другом направлении, и он подерется с Джоном Райдером. Мы говорили о том, что если поединок Мунгии с Канело сорвется, то мы можем устроить реванш в этом году.

Все признали поединок Сергея с Мунгией "Боем года". Это реванш, который нельзя упустить. Я не знаю никого, кто бы не хотел увидеть их реванш. Если Мунгия получит бой с Канело в мае, то он будет идти в этом направлении. Но если этот поединок не материализуется для него, то я думаю, что он без раздумий устроит реванш с Сергеем", - приводит слова менеджера BoxingScene.

Напомним, в июне Деревянченко проиграл Мунгии единогласным решением судей.

Ранее Богачук раскрыл причину своего единственного поражения в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко

Статьи по теме

Мунгия - Деревянченко признан лучшим боем 2023 года, поединок Хэйни с Ломаченко - в списке Мунгия - Деревянченко признан лучшим боем 2023 года, поединок Хэйни с Ломаченко - в списке
Деревянченко подтвердил отмену своего боя Деревянченко подтвердил отмену своего боя
Бой отменен: Деревянченко получил травму Бой отменен: Деревянченко получил травму
Исторические абсолюты, ожидание Усик - Фьюри и сбитый "бомбардировщик": итоги 2023 года в боксе Исторические абсолюты, ожидание Усик - Фьюри и сбитый "бомбардировщик": итоги 2023 года в боксе
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании
Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Украина10:36
"Ты был настоящим воином": Алиев отреагировал на смерть воспитанника Динамо
НБА10:31
Грина не включили в расширенный список участников Олимпиады-2024 из-за его репутации
Бокс10:12
"Нельзя упустить": команда Деревянченко намерена провести реванш с Мунгией
Европа10:04
"Если все так и будет, мне придется уйти": Хави намекнул на уход из Барселоны
Бокс09:47
Райан Гарсия подтвердил, что проведет поединок с Ромеро
НБА09:30
Риверс согласился возглавить Милуоки
Теннис09:25
Ястремская - Циньвэнь: прогноз на полуфинал Australian Open
Бокс09:10
Джошуа назвал причину, по которой Усик победит Фьюри
Европа08:48
"Нам не повезло с жеребьевкой": Хави оценил вылет Барселоны с Кубка Испании
НХЛ08:28
НХЛ: Флорида разбила Аризону, Сент-Луис переиграл Ванкувер, Баффало удивил Лос-Анджелес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK