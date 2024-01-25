"Нельзя упустить": команда Деревянченко намерена провести реванш с Мунгией

Кит Коннолли, менеджер экс-претендента на титул в среднем весе Сергея Деревянченко, заявил, что украинец хочет провести реванш с Хайме Мунгией.

По словам специалиста, Сергей сильно заинтересован во втором поединке, если Хайме не договориться о бое с Саулем Альваресом.

Читай также: Промоутер рассказал, кто может стать следующим соперником Альвареса

"У нас были разговоры о реванше между Сергеем и Мунгией. Его команда пошла в другом направлении, и он подерется с Джоном Райдером. Мы говорили о том, что если поединок Мунгии с Канело сорвется, то мы можем устроить реванш в этом году.

Все признали поединок Сергея с Мунгией "Боем года". Это реванш, который нельзя упустить. Я не знаю никого, кто бы не хотел увидеть их реванш. Если Мунгия получит бой с Канело в мае, то он будет идти в этом направлении. Но если этот поединок не материализуется для него, то я думаю, что он без раздумий устроит реванш с Сергеем", - приводит слова менеджера BoxingScene.

Напомним, в июне Деревянченко проиграл Мунгии единогласным решением судей.

Ранее Богачук раскрыл причину своего единственного поражения в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!