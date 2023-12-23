Промоутер рассказал, кто может стать следующим соперником Альвареса

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями по поводу возможного следующего соперника абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса.

По его словам, лучшим вариантом был бы обладатель временного титула WBC Дэвид Бенавидес, но он не уверен, что их бой может состояться в ближайшее время.

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"Бенавидес - это бой за спорт, но я думаю, что их поединок может состояться в сентябре 2024 года. Реванш с Джермеллом Чарло - мертв, с его братом Джермаллом тоже. Мунгия, если он победит Джона Райдера, но я сомневаюсь, что Хайме сможет это сделать. Канело может быть заинтересован в этом поединке.

Даже не могу представить, с кем он будет драться. Альварес прошел через многих парней. Бенавидес - это тот бой, которого хотят фанаты. Есть еще большой талант Теренс Кроуфорд, который может сделать большой скачок через весовые категории", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Ранее Бенавидес выразил надежду, что вскоре может получить бой с Альваресом.

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