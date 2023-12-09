Альварес сообщил, даст ли бой Бенавидесу
Абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес отреагировал на призыв обладателя временного титула WBC Дэвида Бенавидеса провести бой.
Мексиканский боксер дал понять, что не особо настроен встречаться в ринге с американцем.
Читай также: Бенавидес уверен, что вскоре может получить бой с Альваресом
"Можно много чего говорить, но сейчас я король. Я буду делать все, что захочу.
Если я выиграю у Бенавидеса, люди скажут: "Почему бы тебе не встретиться с другим парнем?" Это все будет продолжаться вечно. Посмотрите мою историю. Я сделал все в боксе", - сказал Альварес в комментарии Fight Hub TV.
Ранее Бенавидес выразил уверенность, что ему по силам победить Альвареса.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!