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Альварес сообщил, даст ли бой Бенавидесу

Абсолютный чемпион ответил на вызов обязательного претендента.
Сегодня, 11:38
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес отреагировал на призыв обладателя временного титула WBC Дэвида Бенавидеса провести бой.

Мексиканский боксер дал понять, что не особо настроен встречаться в ринге с американцем.

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"Можно много чего говорить, но сейчас я король. Я буду делать все, что захочу.

Если я выиграю у Бенавидеса, люди скажут: "Почему бы тебе не встретиться с другим парнем?" Это все будет продолжаться вечно. Посмотрите мою историю. Я сделал все в боксе", - сказал Альварес в комментарии Fight Hub TV.

Ранее Бенавидес выразил уверенность, что ему по силам победить Альвареса.

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