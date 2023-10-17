"Заберу все пояса": Бенавидес нацелился на бой с Альваресом

Обладатель временного титула WBC в суперсреднем весе Дэвид Бенавидес заявил, что хотел бы получить бой против абсолютного чемпиона дивизиона Сауля Альвареса.

Американский боксер считает, что ему по силам отобрать титулы у мексиканца.

Читай также: Альварес эффектно разобрался с Чарло в бою двух абсолютных чемпионов: видео лучших моментов

"Я никуда не уйду. Я хочу быть лучшим боксером этого поколения. Я действительно верю в себя и буду дальше работать.

Сколько бы времени ни прошло с этого момента, два года или пять лет, я никуда не денусь. Я буду здесь и я заберу все пояса Канело. Я верю, что я лучший в мире, и нам необходимо быть терпеливыми. С великими вещами нужно проявлять терпение", - приводит слова Бенавидеса Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что легендарного боксера разочаровал бой Альварес - Чарло.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!