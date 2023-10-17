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"Заберу все пояса": Бенавидес нацелился на бой с Альваресом

Временный чемпион хочет померятся силами с абсолютом суперсреднего веса.
Сегодня, 17:44
Дэвид Бенавидес / Getty Images
Дэвид Бенавидес / Getty Images

Обладатель временного титула WBC в суперсреднем весе Дэвид Бенавидес заявил, что хотел бы получить бой против абсолютного чемпиона дивизиона Сауля Альвареса.

Американский боксер считает, что ему по силам отобрать титулы у мексиканца.

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"Я никуда не уйду. Я хочу быть лучшим боксером этого поколения. Я действительно верю в себя и буду дальше работать.

Сколько бы времени ни прошло с этого момента, два года или пять лет, я никуда не денусь. Я буду здесь и я заберу все пояса Канело. Я верю, что я лучший в мире, и нам необходимо быть терпеливыми. С великими вещами нужно проявлять терпение", - приводит слова Бенавидеса Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что легендарного боксера разочаровал бой Альварес - Чарло.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес дэвид бенавидес

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