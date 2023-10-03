iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Чрезвычайно скучный": Легендарного боксера разочаровал бой Альварес - Чарло

Оскар Де Ла Хойя раскритиковал поединок.
Сегодня, 16:38
Оскар Де Ла Хойя / Getty Images
Оскар Де Ла Хойя / Getty Images

Бывший обладатель титулов в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя высказал свое мнение по поводу боя абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса против Джермелла Чарло.

По словам легендарного боксера, этот поединок его разочаровал.

Читай также: Альварес уверенно одолел Чарло, защитив статус абсолютного чемпиона

"Канело против Чарло - чрезвычайно скучный бой. Джермелл просто вышел за чеком. Естественно, Канело, как я и говорил, словно застрял в зыбучих песках и выбрасывал бомбы. Он легко победил. Но в любом случае, если мы хотим, чтобы бокс выжил и процветал, нам нужны супербои. Бойцы постоянно должны драться друг с другом.

Нам, промоутерам, необходимо сотрудничать. Эдди Хирн, Боб Арум, Эл Хэймон и все остальные, давайте объединимся. Я бросаю вам вызов. Давайте соберемся, объединим наши интеллектуальные силы и что-то придумаем, потому что бокс может умереть. Я вызываю вас всех. Давайте сделаем это", - сказал Де Ла Хойя в видео в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что промоутер Эдди Хирн разнес Чарло за беспомощность в бою с Альваресом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Оскар Де Ла Хойя Джермелл Чарло

Статьи по теме

"Трудно понять, что он делал": Промоутер разнес Чарло за беспомощность в бою с Альваресом "Трудно понять, что он делал": Промоутер разнес Чарло за беспомощность в бою с Альваресом
Джейк Пол бросил вызов Альваресу Джейк Пол бросил вызов Альваресу
Альварес эффектно разобрался с Чарло в бою двух абсолютных чемпионов: видео лучших моментов Альварес эффектно разобрался с Чарло в бою двух абсолютных чемпионов: видео лучших моментов
Украинская Суперлига: Онлайн-трансляция матчей сезона-2023/24 Украинская Суперлига: Онлайн-трансляция матчей сезона-2023/24
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мудрика за Челси и обзор матча против Фулхэма
Дебютный гол Мудрика за Челси и обзор матча против Фулхэма

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
УПЛ: результаты девятого тура
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Украина18:58
Украинская Суперлига: Онлайн-трансляция матчей сезона-2023/24
Европа18:51
Ибрагимович: Вы думаете, я шучу, когда говорю, что я Бог?
Европа18:48
Рома нашла потенциальную замену Моуринью
Европа18:22
Нереальная ментальность: Мудрик показал кастомные щитки, в которых впервые отличился за Челси
Европа18:17
Челси впервые более чем за два года победил команду, которая была выше них в таблице
Формула 117:52
В следующем году два Гран-при пройдут в Китае
Европа17:50
Один из ключевых защитников Челси выбыл на долгий срок
Лига Чемпионов17:45
В Неаполе прошло землетрясение накануне матча Лиги чемпионов
Украина17:33
Хоккейная сборная U-20 и американские легионеры
Лига Чемпионов17:24
На матче Шахтера инспектором будет арбитр, работающий в росии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK