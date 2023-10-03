"Чрезвычайно скучный": Легендарного боксера разочаровал бой Альварес - Чарло

Бывший обладатель титулов в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя высказал свое мнение по поводу боя абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса против Джермелла Чарло.

По словам легендарного боксера, этот поединок его разочаровал.

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"Канело против Чарло - чрезвычайно скучный бой. Джермелл просто вышел за чеком. Естественно, Канело, как я и говорил, словно застрял в зыбучих песках и выбрасывал бомбы. Он легко победил. Но в любом случае, если мы хотим, чтобы бокс выжил и процветал, нам нужны супербои. Бойцы постоянно должны драться друг с другом.

Нам, промоутерам, необходимо сотрудничать. Эдди Хирн, Боб Арум, Эл Хэймон и все остальные, давайте объединимся. Я бросаю вам вызов. Давайте соберемся, объединим наши интеллектуальные силы и что-то придумаем, потому что бокс может умереть. Я вызываю вас всех. Давайте сделаем это", - сказал Де Ла Хойя в видео в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что промоутер Эдди Хирн разнес Чарло за беспомощность в бою с Альваресом.

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