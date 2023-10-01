Альварес уверенно одолел Чарло, защитив статус абсолютного чемпиона

Джермелл побывал в нокдауне, а Канело одержал победу единогласным решением судей.

Мексиканец Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO) уверенно перебоксировал американца Джермелла Чарло (35-2-1, 19 KO) в поединке двух абсолютных чемпионов мира.

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 1 октября, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США и возглавил боксерское шоу от промоутерской компании PBC.

На кону этого поединка стоял титул бесспорного чемпиона во втором среднем дивизионе, которым владеет Канело, а его соперник для этой схватки поднялся на две весовые категории.

После небольшой раскачки Альварес занял центр ринга и начал наращивать преимущество и теснить соперника к канатам. Фаворит поединка успешно пробивал по корпусу и в голову, а Чарло особо не удавалось сдерживать мощный натиск оппонента и больше приходилось работать на ногах или искать клинч.

Источник: Getty Images

В четвертой-пятой трехминутках американский боксер попробовал действовать более активно, но в седьмом раунде оказался в нокдауне. Альварес пробил справа, добавил апперкот, после чего Чарло пришлось взять колено.

До конца противостояния мексиканский боксер пытался закончить его досрочно, ища нужный удар, но все же его сопернику удалось этого избежать.

Источник: Getty Images

В итоге Альварес победил Чарло единогласным решением судей со счетом 118-109, 118-109, 119-108.

Напомним, что в андеркарде этого боя украинец Александр Гвоздик одержал досрочную победу над бразильцем Исааком Родригесом.

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