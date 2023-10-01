Альварес уверенно одолел Чарло, защитив статус абсолютного чемпиона
Мексиканец Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO) уверенно перебоксировал американца Джермелла Чарло (35-2-1, 19 KO) в поединке двух абсолютных чемпионов мира.
Бой состоялся в ночь на воскресенье, 1 октября, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США и возглавил боксерское шоу от промоутерской компании PBC.
На кону этого поединка стоял титул бесспорного чемпиона во втором среднем дивизионе, которым владеет Канело, а его соперник для этой схватки поднялся на две весовые категории.
После небольшой раскачки Альварес занял центр ринга и начал наращивать преимущество и теснить соперника к канатам. Фаворит поединка успешно пробивал по корпусу и в голову, а Чарло особо не удавалось сдерживать мощный натиск оппонента и больше приходилось работать на ногах или искать клинч.
В четвертой-пятой трехминутках американский боксер попробовал действовать более активно, но в седьмом раунде оказался в нокдауне. Альварес пробил справа, добавил апперкот, после чего Чарло пришлось взять колено.
.@Canelo DROPS Charlo in round 7 😱#CaneloCharlo pic.twitter.com/Uycn3U4fDU— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) October 1, 2023
До конца противостояния мексиканский боксер пытался закончить его досрочно, ища нужный удар, но все же его сопернику удалось этого избежать.
В итоге Альварес победил Чарло единогласным решением судей со счетом 118-109, 118-109, 119-108.
Напомним, что в андеркарде этого боя украинец Александр Гвоздик одержал досрочную победу над бразильцем Исааком Родригесом.
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