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"Трудно понять, что он делал": Промоутер разнес Чарло за беспомощность в бою с Альваресом

Хирн считает, что американец даже не попытался что-либо сделать для победы.
Сегодня, 12:41
Альварес одержал уверенную победу над Чарло / Getty Images
Альварес одержал уверенную победу над Чарло / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн раскритиковал Джеррмелла Чарло за его выступление в проигранном поединке против абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса.

По его словам, американский боксер даже не попытался что-либо противопоставить сопернику, чтобы рассчитывать на победу.

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"Альварес вышел на этот бой более голодным. Он был лучше морально и физически. Но трудно понять, что делал Чарло. Парень получил такую возможность и отказался бросить кости. Это было похоже на спарринг. Я сейчас говорю как фанат. Я не имею никакого отношения к этому бою. Фанаты имеют право на свое мнение и я тоже.

Я просто не могу понять, как можно сидеть на пресс-конференции и говорить, что это мое время, наследие, что я собираюсь потрясти мир и показать, что я великий, а потом даже не попытаться победить. Такие выступления действительно могут повлиять на вашу карьеру в дальнейшем", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Джейк Пол бросил вызов Саулю Альваресу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Эдди Хирн Джермелл Чарло

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