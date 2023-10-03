Джейк Пол бросил вызов Альваресу

Блогер намерен выйти в ринг против одного из лучших боксеров в истории.

Американский блогер Джейк Пол оставил послание абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу.

Пол опубликовал постер боя с Канело и заявил, что вскоре намерен провести с ним поединок.

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"Логан подрался с Флойдом, а я однажды подерусь с Канело и покажу миру, почему моя история - величайшая из всех, что когда-либо были в спорте. Скоро увидимся, Сауль. Мечты сбываются", - написал Пол.

Напомним, Альварес уверенно одолел Чарло, защитив статус абсолютного чемпиона.

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