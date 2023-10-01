Альварес - Чарло: лучшие моменты боя - видео

Мексиканец Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO) одержал уверенную победу над американцем Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 KO) в поединке двух абсолютных чемпионов мира.

Бой возглавил боксерский вечер от промоутерской компании PBC, который состоялся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США. На кону стоял титул бесспорного чемпиона во втором среднем дивизионе, которым владеет Канело.

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Альварес доминировал на протяжении всего противостояния, а в седьмом раунде отправил Чарло в нокдаун. Мексиканец нанес удар справа, добавил апперкот, после чего его оппонент взял колено. До конца поединка мексиканец старался завершить его досрочно, но в итоге соперники прошли всю дистанцию.

Победа досталась Альваресу единогласным решением судей со счетом 118-109, 118-109, 119-108.

Смотрите видео лучших моментов боя Альварес - Чарло:

Напомним, что в андеркарде этого боя украинец Александр Гвоздик одержал досрочную победу над бразильцем Исааком Родригесом.

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