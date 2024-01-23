iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Богачук раскрыл причину своего единственного поражения в карьере

Украинец проиграл техническим нокаутом.
Сегодня, 18:20
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук поделился воспоминаниями о своей карьере. Боксер высказался о своем неожиданном поражении от Брэндона Адамса, которое произошло в 2021 году. Тогда Адам техническим нокаутом победил украинца.

По словам Богачука, он нарвался на контратаку оппонента, ведь хотел добить его.

Читай также: Японский претендент отобрал у Далакяна чемпионский титул

"Я почувствовал, что он почти сломлен. Немного поспешил. Еще, думаю, сыграло то, что у меня все победы были досрочными. И я начал накручивать себя: "Нужен нокаут! Сейчас я его достану". Я "ломанулся" на него и пропустил. Что еще любопытно. В тот момент у меня не было такого опыта. Будь он, я бы мог прямо на колено присесть или в клинч войти. А так, я пропустил и стал пятиться. Поэтому все так и получилось.

Я пятился и пропустил очень сильный удар. Соперник оказался опытным. О чем здесь можно говорить? О том, что всегда нужно быть начеку. О том, что в боксе один удар все может изменить. Пока на себе это все не почувствуешь… Я знал это все. Видел, что так бывает. Но ты всегда учишься на своих ошибках", - сказал Богачук в интервью Национальной лиге профессионального бокса Украины.

Ранее Богачук заявил, что может провести бой за чемпионский пояс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук

Статьи по теме

Богачук: Вероятно, у меня будет бой за основной титул чемпиона мира WBC Богачук: Вероятно, у меня будет бой за основной титул чемпиона мира WBC
Богачук сообщил, когда планирует провести следующий бой Богачук сообщил, когда планирует провести следующий бой
Уложил в первом раунде: Богачук быстро разобрался с африканским соперником Уложил в первом раунде: Богачук быстро разобрался с африканским соперником
Богачук в зрелищном бою разобрался с Галлимором Богачук в зрелищном бою разобрался с Галлимором
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Севилья

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

ММА21:21
Временный чемпион UFC в тяжелом весе назвал потенциальных соперников
Теннис21:10
Australian Open-2024: Киченок в парном разряде сыграет в полуфинале, Ястремская - в одиночном разряде выступит в 1/4
Бокс20:55
Далакян: Настала моя спортивная старость
Европа20:50
Хави оценил шансы Барселоны на защиту чемпионского титула в Ла Лиге
Европа20:25
"С кем нам играть?": президент словацкого клуба сделал заявление о матче с россиянами
Европа20:20
Наполи хочет усилить состав хавбеком клуба из топ-5 АПЛ
НБА20:00
Баскетболист Кливленда дисквалифицирован на 25 матчей
Европа19:58
У Барселоны крупнейшие убытки на трансферном рынке за последние 10 лет
ММА19:49
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина19:40
"Смог бы там заиграть": Леоненко назвал экзотический чемпионат, где Лунин смог бы заиграть
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK