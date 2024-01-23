Богачук раскрыл причину своего единственного поражения в карьере

Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук поделился воспоминаниями о своей карьере. Боксер высказался о своем неожиданном поражении от Брэндона Адамса, которое произошло в 2021 году. Тогда Адам техническим нокаутом победил украинца.

По словам Богачука, он нарвался на контратаку оппонента, ведь хотел добить его.

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"Я почувствовал, что он почти сломлен. Немного поспешил. Еще, думаю, сыграло то, что у меня все победы были досрочными. И я начал накручивать себя: "Нужен нокаут! Сейчас я его достану". Я "ломанулся" на него и пропустил. Что еще любопытно. В тот момент у меня не было такого опыта. Будь он, я бы мог прямо на колено присесть или в клинч войти. А так, я пропустил и стал пятиться. Поэтому все так и получилось.

Я пятился и пропустил очень сильный удар. Соперник оказался опытным. О чем здесь можно говорить? О том, что всегда нужно быть начеку. О том, что в боксе один удар все может изменить. Пока на себе это все не почувствуешь… Я знал это все. Видел, что так бывает. Но ты всегда учишься на своих ошибках", - сказал Богачук в интервью Национальной лиге профессионального бокса Украины.

Ранее Богачук заявил, что может провести бой за чемпионский пояс.

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