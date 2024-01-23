Японский претендент отобрал у Далакяна чемпионский титул

Украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (22-1, 15 КО) потерпел поражение в бою против обязательного претендента из Японии Сеиго Акуи (19-2-1, 11 КО).

Поединок состоялся 23 января в японской Осаке, став со-главным событием вечера бокса от промоутерской компании Teiken Promotions.

Седьмая защита чемпионского титула сложилась достаточно сложно для украинского боксера и в итоге увенчалась неудачей.

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Акуи от начала боя уверенно действовал первым номером и оказывал серьезное давление на чемпиона. Далакян же был более пассивным, много работал на ногах и не демонстрировал нужного превосходства, чтобы рассчитывать на успех в противостоянии. Ближе к середине поединка украинцу удалось немного выровнять положение, но после экватора японец снова захватил инициативу.

В десятом раунде после левого джеба от Далакяна Акуи едва не оказался на настиле ринга. Японец потерял равновесие, но украинец не пошел добивать. Тем не менее в следующей трехминутке японский боксер отыгрался, нанеся несколько акцентированных ударов. В заключительном раунде претендент продолжал оказывать давление, а Далакян, похоже, рассчитывал на контратаку, но все же бой продлился все отведенное время.

В итоге Акуи выиграл единогласным решением судей со счетом 116-112, 117-111, 119-109 и стал новым обладателем пояса WBA в наилегчайшем весе.

Для 36-летнего Далакяна это поражение стало первым на профессиональном ринге.

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