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Соперник Далакяна посвятит титульный бой людям в Украине

Украинский и японский боксеры проведут поединок 23 января.
Сегодня, 20:11
Артем Далакян и Сеиго Акуи / фото Naoki Fukuda/fightnews.com
Артем Далакян и Сеиго Акуи / фото Naoki Fukuda/fightnews.com

Сеиго Акуи, обязательный претендент на титул WBA в наилегчайшем весе, которым владеет Артем Далакян, высказался о будущем бое.

Японский боксер отметил, что посвящает этот поединок украинцам, а также соотечественникам на полуострове Ното, где в первый день 2024 года произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло более 200 людей.

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"Я искренне ценю, что чемпион приехал защищать свой титул ко мне в страну. Я хотел бы посвятить это бой людям в Украине, а также людям на полуострове Ното", - приводит слова Акуи Fightnews.com.

Напомним, что бой Далакяна и Акуи состоится во вторник, 23 января, в японской Осаке.

Ранее Далакян оценил свою форму перед титульным боем с Акуи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Далакян

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