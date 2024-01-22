Соперник Далакяна посвятит титульный бой людям в Украине
Сеиго Акуи, обязательный претендент на титул WBA в наилегчайшем весе, которым владеет Артем Далакян, высказался о будущем бое.
Японский боксер отметил, что посвящает этот поединок украинцам, а также соотечественникам на полуострове Ното, где в первый день 2024 года произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло более 200 людей.
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"Я искренне ценю, что чемпион приехал защищать свой титул ко мне в страну. Я хотел бы посвятить это бой людям в Украине, а также людям на полуострове Ното", - приводит слова Акуи Fightnews.com.
Напомним, что бой Далакяна и Акуи состоится во вторник, 23 января, в японской Осаке.
Ранее Далакян оценил свою форму перед титульным боем с Акуи.
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