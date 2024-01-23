Далакян: Настала моя спортивная старость

Украинский боксер легчайшей весовой категории Артем Далакян (22-1, 15 КО) прокомментировал поражение от Сеиго Акуи (19-2-1, 11 КО).

36-летний боец опубликовал пост в Facebook, в котором подбил итоги поединка.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить нашу команду UNION BOXING PROMOTION и всех тех людей, которые на протяжении моей карьеры верили в меня, поддерживали и смотрели мои поединки.

Мои чувства и мысли после поражения – усталость и желание как можно скорее увидеть мою любимую жену, наших дочерей и сынишку. В последние годы я очень редко вижу свою семью. Сейчас я думаю только о встрече с родными и о том, чтобы в Украине как можно скорее наступил мир и закончился этот ужас.

Я хочу выразить уважение моему сопернику. Он проделал хорошую работу в ринге, а что касается меня – наступила моя спортивная старость, и я чувствую, как накопилась моральная и физическая усталость за эти годы. Поражение рано или поздно должно было произойти, но только не в этом бою.

Я так и не получил шанс объединить пояса, но 5 лет держал в своих руках титул чемпиона мира, и я счастлив, что мне есть, что вспомнить.

Как будет дальше – покажет время. Ни в коем случае не теряем веру в лучшее. Самое главное сейчас – семья и мир в Украине. Слава нашим Героям ВСУ".

Для Далакяна это первое поражение в карьере. Он потерял чемпионский титул WBA, которым владел с 2018 года.

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