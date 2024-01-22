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Далакян оценил свою форму перед титульным боем

Украинский чемпион встретится в ринге с японцем Акуи.
Сегодня, 19:38
Артем Далакян / Getty Images
Артем Далакян / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян поделился ожиданиями от предстоящего поединка против обязательного претендента Сеиго Акуи.

Украинский боксер отметил, что набрал отличную форму, и выразил уверенность, что сможет защитить пояс.

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"Я не мог драться в течение года, но достиг своей лучшей формы. Несмотря на то что Акуи - хороший и сильный соперник, я уверен, что успешно защищу свой титул", - приводит слова Далакяна Fightnews.com.

Напомним, что бой Далакяна и Акуи состоится во вторник, 23 января, в японской Осаке.

Ранее Далакян выразил намерение побороться за абсолютное чемпионство.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Далакян

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