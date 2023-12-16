"Если все будет нормально, идем на объединение": Далакян намерен побороться за абсолютное чемпионство

Обладатель титула WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян высказался о своем предстоящем поединке против Сеиго Акуйи.

Также украинский боксер выразил надежду, что в дальнейшем поборется за звание абсолютного чемпиона своего дивизиона.

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"В моем весе каждый чемпион мира очень интересный, сильный и хороший боксер. Дай Бог, если все будет нормально, мы идем на объединение. 23 января у меня тоже будет бой, я буду отстаивать звание чемпиона мира.

И, дай Бог, мы будем забирать у других чемпионские пояса. И если получится, я очень надеюсь, что стану абсолютным чемпионом мира", - сказал Далакян в комментарии Luckypunch.net.

Напомним, что Артем Далакян проведет защиту своего титула против Сеиго Акуйи 23 января 2024 года в японской Осаке.

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