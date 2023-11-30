Оглашена новая дата ближайшего боя Далакяна

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (22-0, 15 КО) получил новую дату своего ближайшего поединка.

Непобежденный украинский боксер должен будет провести седьмую защиту своего пояса против обязательного претендента японца Сеиго Акуйи (18-2-1, 11 КО).

Поединок состоится 23 января 2024 года в японской Осаке, сообщает пресс-служба промоутерской компании Union Boxing Promotion.

Источник: Union Boxing Promotion

Украинец и японец должны были встретиться в ринге еще 15 ноября в Токио в рамках боксерского шоу, где в главном событии чемпион по версии WBA в легчайшем весе Такума Иноуэ (18-1, 4 KO) должен был драться с Джервином Анкахасом (34-3-2, 23 КО). Однако Иноуэ получил травму, из-за чего вечер бокса был перенесен.

Напомним, что последний раз Далакян выходил в ринг в январе 2023 года, одержав победу единогласным решением судей над костариканцем Давидом Хименесом.

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