Бой Далакяна перенесли на неопределенный срок

Защита чемпионского титула WBA в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (22-0, 15 КО) против обязательного претендента Сеиго Акуйи (18-2-1, 11 КО) перенесена на неопределенный срок.

Об этом сообщила Федерация бокса Украины со ссылкой на японскую промоутерскую компанию Teiken Promotion.

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Украинец и японец должны были встретиться в ринге 15 ноября в Токио в рамках боксерского шоу, где в главном событии чемпион по версии WBA в легчайшем весе Такума Иноуэ (18-1, 4 KO) должен был драться с Джервином Анкахасом (34-3-2, 23 КО).

Однако, как проинформировала Teiken Promotion, Иноуэ получил травму в процессе подготовки к своей защите титула, из-за чего вечер бокса перенесли на неопределенный срок.

Напомним, что последний раз Далакян выходил в ринг в январе 2023 года, одержав победу единогласным решением судей над костариканцем Давидом Хименесом.

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