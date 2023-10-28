iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Бой Далакяна перенесли на неопределенный срок

Украинец должен был провести седьмую защиту чемпионского титула 15 ноября.
Сегодня, 13:42
Артем Далакян / Getty Images
Артем Далакян / Getty Images

Защита чемпионского титула WBA в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (22-0, 15 КО) против обязательного претендента Сеиго Акуйи (18-2-1, 11 КО) перенесена на неопределенный срок.

Об этом сообщила Федерация бокса Украины со ссылкой на японскую промоутерскую компанию Teiken Promotion.

Читай также: Далакян объяснил, почему Усик победит Фьюри

Украинец и японец должны были встретиться в ринге 15 ноября в Токио в рамках боксерского шоу, где в главном событии чемпион по версии WBA в легчайшем весе Такума Иноуэ (18-1, 4 KO) должен был драться с Джервином Анкахасом (34-3-2, 23 КО).

Однако, как проинформировала Teiken Promotion, Иноуэ получил травму в процессе подготовки к своей защите титула, из-за чего вечер бокса перенесли на неопределенный срок.

Напомним, что последний раз Далакян выходил в ринг в январе 2023 года, одержав победу единогласным решением судей над костариканцем Давидом Хименесом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Далакян

Статьи по теме

Далакян объяснил, почему Усик победит Фьюри Далакян объяснил, почему Усик победит Фьюри
Украинец Далакян проведет бой с Акуи в Японии Украинец Далакян проведет бой с Акуи в Японии
Далакян - Хименес: где и когда смотреть бой Далакян - Хименес: где и когда смотреть бой
Соперник Далакяна: У меня есть все, чтобы победить Соперник Далакяна: У меня есть все, чтобы победить
Помочь журналистам

Видео

Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну
Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Теннис14:50
Итоговый турнир-2023 (WTA): расписание первого тура и составы групп
ММА14:49
Адесанья рассказал, когда планирует вернуться в октагон
Европа14:33
Мудрик пропустит ближайший матч Челси, тренер назвал причину
Европа14:21
Один из лидеров Челси и сборной Аргентины похвастался в соцсетях рождением сына
Бокс14:17
"Дети не любят его": Усик отреагировал на оскорбления Фьюри, называющего его "сосиской"
Европа13:55
Бербатов - о Манчестер Юнайтед: Рискуем стать теми, кем был Ливерпуль
Бокс13:50
"Потерял главный козырь": Шеннон Бриггс назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Бокс13:42
Бой Далакяна перенесли на неопределенный срок
Другие13:26
Украинец Чеботарь стал бронзовом призером чемпионата мира по карате
Бокс13:18
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: где смотреть бой 26.08.2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK