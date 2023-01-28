Далакян снова защитил титул чемпиона мира по версии WBC
Украинский боксер не без проблем одолел своего оппонента.
В Лондоне на OVO Arena Wembley прошел вечер бокса при участии украинца Артема Далакяна.
Далакян встретился с костариканцем Давидом Хименесом в бою за звание чемпиона мира WBC.
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Украинский боксер подходил к этому поединку в статусе действующего чемпиона и смог его защитить.
Далакян победил раздельным решением суддей. Два из трех рефери поставили ему большие оценки, а именно 115 против 113 и 116 против 112.
Стоит отметить, что для Артема это была уже шестая успешная защита титула.