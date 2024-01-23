Смотреть онлайн-трансляцию боя Далакян - Акуи
Смотри онлайн-трансляцию и следи за событиями этого противостояния на ISPORT.ua. Артем Далакян и Сеиго Акуи встретятся в поединке в рамках наилегчайшего веса.
Во вторник, 23 января, чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (22-0, 15 КО) проведет титульный бой против обязательного претендента на его пояс Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО).
Украинский и японский боксер встретятся в ринге в Осаке. Для непобежденного украинского чемпиона это будет седьмая защита титула.
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Трансляция боя состоится на телеканале XSPORT, начало - в 11:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию боя Далакян - Акуи
Ранее Далакян и Акуи прошли процедуру взвешивания и провели дуэль взглядов.
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