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Смотреть онлайн-трансляцию боя Далакян - Акуи

Смотри онлайн-трансляцию и следи за событиями этого противостояния на ISPORT.ua. Артем Далакян и Сеиго Акуи встретятся в поединке в рамках наилегчайшего веса.
Сегодня, 11:55
Артем Далакян и Сеиго Акуи / Union Boxing Promotion
Артем Далакян и Сеиго Акуи / Union Boxing Promotion

Во вторник, 23 января, чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (22-0, 15 КО) проведет титульный бой против обязательного претендента на его пояс Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО).

Украинский и японский боксер встретятся в ринге в Осаке. Для непобежденного украинского чемпиона это будет седьмая защита титула.

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Трансляция боя состоится на телеканале XSPORT, начало - в 11:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию боя Далакян - Акуи

Ранее Далакян и Акуи прошли процедуру взвешивания и провели дуэль взглядов.

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