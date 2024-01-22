Богачук: Вероятно, у меня будет бой за основной титул чемпиона мира WBC

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (23-1, 23 КО) высказался о своем будущем.

Боец в интервью Национальной лиге профессионального бокса Украины признался, что проведет бой за чемпионский пояс.

У меня должен был быть поединок за пояс WBC Interim – это звание временного чемпиона мира. А сейчас так сложилась ситуация, что, скорее всего, это будет бой за основной титул – чемпиона мира по версии WBC.

– За основной? Выходит, у Джермелла Чарло забирают и этот пояс?

- Да, да. Забирают. Я так понимаю, он оставляет вакантными все пояса.

– С соперником без изменений? Фундора?

– Да, – сказал Богачук.

Ранее сообщалось, что Далакян и претендент на титул провели битву взглядов.

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