Богачук: Вероятно, у меня будет бой за основной титул чемпиона мира WBC
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (23-1, 23 КО) высказался о своем будущем.
Боец в интервью Национальной лиге профессионального бокса Украины признался, что проведет бой за чемпионский пояс.
У меня должен был быть поединок за пояс WBC Interim – это звание временного чемпиона мира. А сейчас так сложилась ситуация, что, скорее всего, это будет бой за основной титул – чемпиона мира по версии WBC.
– За основной? Выходит, у Джермелла Чарло забирают и этот пояс?
- Да, да. Забирают. Я так понимаю, он оставляет вакантными все пояса.
– С соперником без изменений? Фундора?
– Да, – сказал Богачук.
Ранее сообщалось, что Далакян и претендент на титул провели битву взглядов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!