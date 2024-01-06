Мунгия - Деревянченко признан лучшим боем 2023 года, поединок Хэйни с Ломаченко - в списке

Бой за вакантный пояс WBC Silver в лимите суперсреднего веса между бывший чемпионом в первом среднем дивизионе Хайме Мунгией (42-0, 33 КО) и неоднократным претендентом Сергеем Деревянченко (14-5, 10 КО) был признан лучшим боксерским поединком 2023 года.

Противостояние мексиканца и украинца на вершину своего рейтинга поставил авторитетный ресурс Boxing Scene, сойдясь во мнении в своих итогах прошедшего года с ISPORT.ua.

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Бой Мунгия - Деревянченко состоялся 10 июня на Toyota Arena в Онтарио, штат Калифорния, США. Соперники устроили яркий и очень близкий поединок со многими разменами, а победителем из зрелищного противостояния вышел мексиканский боксер. Ключевым стал эпизод в заключительном раунде, когда после левого хука в корпус украинец взял колено. После нокдауна судьи единогласно отдали победу Мунгии - 114-113, 114-113, 115-112, но если бы не падение Деревянченко, бой бы завершился вничью.

Примечательно, что Деревянченко уже второй раз стает участником боя года в рейтинге от Boxing Scene. В 2019 году таким был признан его поединок против Геннадия Головкина, в котором украинец также уступил единогласным решением судей.

Кроме того, в список лучших боев 2023 года попал поединок абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни против Василия Ломаченко, который состоялся 20 мая и в котором американец одержал спорную победу единогласным решением - 116-112, 115-113, 115-113.

Напомним, ранее ISPORT также рассказывал о пяти главных событиях, которые состоялись в мире бокса в 2023 году.

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