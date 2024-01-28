"Было бы честью": Мунгия нацелился на бой с Альваресом

Обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Хайме Мунгия прокомментировал свою досрочную победу над британцем Джоном Райдером.

Мексиканский боксер отметил, что готов встретиться в ринге с лидерами этого дивизиона.

"Это результат упорной работы. Мы готовы к суперсреднему весу. Я готов к следующему бою. Мы не знаем, что будет дальше, но нам нужны лучшие из лучших во втором среднем дивизионе", - приводит слова боксера ProBox TV.

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Также Мунгия заявил, что хотел бы получить в соперники абсолютного чемпиона соотечественника Сауля Альвареса.

"Для меня это было бы честью", - сказал мексиканец.

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко, которому Мунгия нанес поражение в предыдущем бою, хотел бы получить реванш, если мексиканец не договорится о поединке с Альваресом.

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