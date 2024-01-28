iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Было бы честью": Мунгия нацелился на бой с Альваресом

Мексиканский боксер готов встретиться с абсолютным чемпионом суперсреднего веса.
Сегодня, 11:58
Хайме Мунгия / Getty Images
Хайме Мунгия / Getty Images

Обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Хайме Мунгия прокомментировал свою досрочную победу над британцем Джоном Райдером.

Мексиканский боксер отметил, что готов встретиться в ринге с лидерами этого дивизиона.

"Это результат упорной работы. Мы готовы к суперсреднему весу. Я готов к следующему бою. Мы не знаем, что будет дальше, но нам нужны лучшие из лучших во втором среднем дивизионе", - приводит слова боксера ProBox TV.

Читай также: Мунгия одержал уверенную досрочную победу над Райдером

Также Мунгия заявил, что хотел бы получить в соперники абсолютного чемпиона соотечественника Сауля Альвареса.

"Для меня это было бы честью", - сказал мексиканец.

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко, которому Мунгия нанес поражение в предыдущем бою, хотел бы получить реванш, если мексиканец не договорится о поединке с Альваресом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Хайме Мунгия

Статьи по теме

Мунгия одержал уверенную досрочную победу над Райдером Мунгия одержал уверенную досрочную победу над Райдером
Мунгия - Деревянченко признан лучшим боем 2023 года, поединок Хэйни с Ломаченко - в списке Мунгия - Деревянченко признан лучшим боем 2023 года, поединок Хэйни с Ломаченко - в списке
Исторические абсолюты, ожидание Усик - Фьюри и сбитый "бомбардировщик": итоги 2023 года в боксе Исторические абсолюты, ожидание Усик - Фьюри и сбитый "бомбардировщик": итоги 2023 года в боксе
Фьюри - главный шоумен, вечер бокса от Украины и "Судный день" Саудовской Аравии: пять главных событий 2023 года - бокс Фьюри - главный шоумен, вечер бокса от Украины и "Судный день" Саудовской Аравии: пять главных событий 2023 года - бокс
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров

Последние новости

Теннис15:03
Синнер - самый молодой теннисист, выигравший Australian Open за последние 16 лет
Биатлон14:55
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
Европа14:36
Довбик и Цыганков - в старте Жироны на матч с Сельтой
Теннис14:31
Синнер выиграл свой первый Australian Open, обыграв в финале "нейтрального" Медведева
Футбол14:15
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Европа14:05
Челси и ряд европейских топ-клубов заинтересованы в услугах форварда Лилля
Украина13:45
Трансферы УПЛ: Колос арендовал игрока Шахтера, ЛНЗ подписал первых двух легионеров в своей истории
Европа13:23
Брентфорд Ярмолюка обошел Тоттенхэм в борьбе за одного из главных талантов Европы
Биатлон12:58
Украина - девятая в смешанной эстафете на Евро-2024, выиграла гонку Норвегия
Европа12:50
Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK