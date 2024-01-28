Мунгия одержал уверенную досрочную победу над Райдером

Мексиканец несколько раз укладывал британца на настил ринга, вынудив остановить бой.

Мексиканский суперсредневес Хайме Мунгия (43-0, 34 КО) одержал яркую победу в бою против британца Джона Райдера (32-7, 18 КО), успешно защитив свой пояс WBC Silver.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 28 января, на арене Footprint Center в Финиксе, штат Аризона, США, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

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Мунгия доминировал от начала противостояния, заставляя соперника преимущественно защищаться. Напор мексиканского боксера принес результат уже во втором раунде, когда Райдер впервые в этом бою оказался на настиле ринга.

Источник: Getty Images

В четвертой трехминутке Мунгии снова удалось уложить своего оппонента. Британский боец пошел в контратаку, но был пойман ударом с левой.

Knockdown No. 2 in the fight for @JaimeMunguia15 🥊



Can John Ryder come back?



Find out on https://t.co/FoiaUucafv#MunguiaRyder pic.twitter.com/XeZS7PXC2W — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 28, 2024

Развязка поединка наступила в девятом раунде, когда Райдер дважды оказался на канвасе после правого бокового и удара по корпусу. Британец все же снова поднялся, но мексиканец бросился его добивать, вынудив угол соперника остановить поединок.

Как итог, победа Мунгии техническим нокаутом в девятом раунде.

Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что команда украинца Сергея Деревянченко, которому Мунгия нанес поражение в предыдущем бою, хочет получить реванш с мексиканским боксером.

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