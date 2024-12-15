Мунгия сенсационно потерпел поражение нокаутом от Сураса
Француз Бруно Сурас (26-0-2, 5 КО) совершил громкий апсет, одержав досрочную победу над бывшим чемпионом мира в первом среднем весе и экс-претендентом в суперсреднем дивизионе мексиканцем Хайме Мунгией (44-2, 35 КО).
Бой состоялся в ночь на воскресенье, 15 декабря, в мексиканской Тихуане, возглавив вечер бокса от промоутерских компаний Top Rank и Promociones Zanfer.
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Во втором раунде поединка мексиканскому боксеру левым хуком удалось отправить своего французского оппонента на настил ринга, но тот поднялся и восстановился.
Surace fell right on the ringside cam 🫢🎥 pic.twitter.com/VYzPHFS8L4— Top Rank Boxing (@trboxing) December 15, 2024
А в шестой трехминутке противостояния наступила неожиданная развязка боя. Теперь уже Сурас поймал Мунгию правым хуком - и тот оказался в тяжелом нокдауне. Мексиканец с трудом поднялся на ноги, но рефери дал отмашку о завершении поединка.
UPSET ALERT. UPSET ALERT.— Top Rank Boxing (@trboxing) December 15, 2024
SURACE JUST KO'D MUNGUIA 🤯 pic.twitter.com/cvw8hC89oQ
Вашему вниманию видео лучших моментов боя Мунгия - Сурас:
Для Мунгии это поражение стало вторым на профессиональном ринге.
Напомним, что в предыдущем бою в сентябре этого года мексиканец одолел Эрика Базиняна, закрыв свое первое поражение в карьере, которое он потерпел от Сауля Альвареса.
Источник видео: MEGOGO
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