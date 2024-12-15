Мунгия сенсационно потерпел поражение нокаутом от Сураса

Мексиканский экс-чемпион отправлял француза в нокдаун, но в итоге сам был остановлен в шестом раунде.

Француз Бруно Сурас (26-0-2, 5 КО) совершил громкий апсет, одержав досрочную победу над бывшим чемпионом мира в первом среднем весе и экс-претендентом в суперсреднем дивизионе мексиканцем Хайме Мунгией (44-2, 35 КО).

Бой состоялся в ночь на воскресенье, 15 декабря, в мексиканской Тихуане, возглавив вечер бокса от промоутерских компаний Top Rank и Promociones Zanfer.

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Во втором раунде поединка мексиканскому боксеру левым хуком удалось отправить своего французского оппонента на настил ринга, но тот поднялся и восстановился.

Surace fell right on the ringside cam 🫢🎥 pic.twitter.com/VYzPHFS8L4 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 15, 2024

А в шестой трехминутке противостояния наступила неожиданная развязка боя. Теперь уже Сурас поймал Мунгию правым хуком - и тот оказался в тяжелом нокдауне. Мексиканец с трудом поднялся на ноги, но рефери дал отмашку о завершении поединка.

UPSET ALERT. UPSET ALERT.



SURACE JUST KO'D MUNGUIA 🤯 pic.twitter.com/cvw8hC89oQ — Top Rank Boxing (@trboxing) December 15, 2024

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Мунгия - Сурас:

Для Мунгии это поражение стало вторым на профессиональном ринге.

Напомним, что в предыдущем бою в сентябре этого года мексиканец одолел Эрика Базиняна, закрыв свое первое поражение в карьере, которое он потерпел от Сауля Альвареса.

Источник видео: MEGOGO

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