Иноуэ потерял соперника перед самым боем

В конце года абсолютный чемпион мира во втором более легком весе Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО) должен был провести третью защиту этого звания в поединке против австралийца Сэма Гудмана.

Тем не менее, Гудман получил повреждение и не сможет поучаствовать в бою.

26-летний австралиец (19-0, 8 КО) в последнем тренировочном спарринге перед вылетом в Токио (Япония) получил рассечение над левым глазом.

Отмечается, что, возможно, Иноуэ все же проведет поединок, если удастся найти для него оппонента, готового выйти в ринг 24 декабря.

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