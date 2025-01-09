Мунгия проведет реванш с Сурасом после сенсационного поражения
Бывший чемпион мира в первом среднем весе и экс-претендент в суперсреднем дивизионе Хайме Мунгия (44-2, 35 КО) проведет второй бой против своего французского обидчика Бруно Сураса (26-0-2, 5 КО).
В первом поединке, который состоялся в середине декабря прошлого года, мексиканец сенсационно уступил, потерпев досрочное поражение от явного андердога.
Читай также: Мунгия сенсационно потерпел поражение нокаутом от Сураса
Тем не менее Мунгия воспользовался прописанным в контракте пунктом о незамедлительном реванше.
Об этом сообщает обозреватель Манук Акопян, ссылаясь на слова промоутера мексиканского боксера Фернандо Бельтрана.
Предварительно второй поединок запланирован на 12 апреля и должен состояться в Мексике.
Напомним, что Сурас нокаутировал Мунгию в шестом раунде, а для мексиканца это поражение стало вторым на профессиональном ринге после неудачи в бою с Саулем Альваресом.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!