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Мунгия проведет реванш с Сурасом после сенсационного поражения

Француз в декабре совершил громкий апсет, нокаутировав мексиканского экс-чемпиона.
Вчера, 20:59
Мунгия уступил Сурасу / Top Rank Boxing
Мунгия уступил Сурасу / Top Rank Boxing

Бывший чемпион мира в первом среднем весе и экс-претендент в суперсреднем дивизионе Хайме Мунгия (44-2, 35 КО) проведет второй бой против своего французского обидчика Бруно Сураса (26-0-2, 5 КО).

В первом поединке, который состоялся в середине декабря прошлого года, мексиканец сенсационно уступил, потерпев досрочное поражение от явного андердога.

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Тем не менее Мунгия воспользовался прописанным в контракте пунктом о незамедлительном реванше.

Об этом сообщает обозреватель Манук Акопян, ссылаясь на слова промоутера мексиканского боксера Фернандо Бельтрана.

Предварительно второй поединок запланирован на 12 апреля и должен состояться в Мексике.

Напомним, что Сурас нокаутировал Мунгию в шестом раунде, а для мексиканца это поражение стало вторым на профессиональном ринге после неудачи в бою с Саулем Альваресом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хайме Мунгия

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