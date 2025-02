Мунгия проведет реванш с обидчиком после сенсационного поражения нокаутом

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (44-2, 35 КО) проведет реванш против француза Бруно Сураса (26-0-2, 5 КО), который сенсационно нокаутировал его в первом бою.

Второй поединок мексиканца и француза состоится 3 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщает The Ring.

Бой пройдет в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона суперсреднего дивизиона между Саулем Альваресом и Уильямом Скуллом.

