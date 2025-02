Сауль Альварес будет драться за звание абсолютного чемпиона

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес (62-2-2, 39 КО) получил соперника на свой следующий бой.

В ближайшем поединке мексиканский боксер встретится в ринге с обладателем титула IBF в его дивизионе кубинцем Уильямом Скуллом (23-0, 9 КО), поборовшись за звание абсолютного чемпиона.

Бой состоится 3 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках Riyadh Season.

Об этом объявил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

"Легенда Сауль "Канело" Альварес сразится с Уильямом Скуллом в бою за звание бесспорного чемпиона мира 3 мая в Эр-Рияде. Если он победит, то поединок в сентябре также будет за титул абсолюта", - написал Аль аш-Шейх в сети X.

