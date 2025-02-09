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Сауль Альварес будет драться за звание абсолютного чемпиона

Мексиканский боксер получил соперника на ближайший бой в мае.
Сегодня, 12:30
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес (62-2-2, 39 КО) получил соперника на свой следующий бой.

В ближайшем поединке мексиканский боксер встретится в ринге с обладателем титула IBF в его дивизионе кубинцем Уильямом Скуллом (23-0, 9 КО), поборовшись за звание абсолютного чемпиона.

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Бой состоится 3 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках Riyadh Season.

Об этом объявил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

"Легенда Сауль "Канело" Альварес сразится с Уильямом Скуллом в бою за звание бесспорного чемпиона мира 3 мая в Эр-Рияде. Если он победит, то поединок в сентябре также будет за титул абсолюта", - написал Аль аш-Шейх в сети X.

Напомним, что на 13 сентября в Лас-Вегасе, США у Канело запланирован поединок против американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Ранее были названы потенциальные соперники Альвареса на ближайшие бои.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес

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