Пол резко отреагировал на срыв боя с Альваресом, послав его и обозвав жадной белкой

Блогера задели слова чемпиона, что тот не дерется с ютуберами и принимает поединки лишь с настоящими бойцами.

Американец Джейк Пол отреагировал на подписание обладателем титулов WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Саулем Альваресом контракта с главой Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейхом и срыв их боя.

Боксирующий блогер гневно ответил на слова мексиканского чемпиона, что тот не выходит в ринг против ютуберов, а дерется только с настоящими бойцами.

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"Канело, ты с*ка. Пора разоблачить этого парня. У нас был подписанный контракт на бой. Вы можете увидеть мою и его подписи. Канело говорит, что не дерется с ютуберами. Чушь. Посмотрите на постер, который должен был быть опубликован 11 февраля. Он говорит, что дерется только с настоящими бойцами, а сам встретится с Кроуфордом, который весит 135 фунтов. Он убегает от настоящего соперника - Давида Бенавидеса.

Вся правда в том, что Канело легко купить. Ты жадная к деньгам белка, которая гонится за очередным орехом. Некоторые люди готовы заплатить миллионы долларов, только чтобы наш бой не состоялся, но они не смогут создать более масштабное шоу, чем наше.

Ты обманываешь всех своих мексиканских фанатов, и теперь будешь драться в Саудовской Аравии. Это показывает, какой ты человек. Я обещаю тебе одно, что мой поединок будет больше любого боя, который ты проведешь в этом году. Так что иди на**й к своему боссу. Ты сотрудник журнала The Ring. Розово-оранжевая с*чка. И вылечи этот герпес на губе, грязнуля", - сказал Пол.

Напомним, ранее были названы потенциальные соперники Альвареса на ближайшие бои.

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