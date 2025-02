Альварес подписал долгосрочный контракт с Аль аш-Шейхом - бой с Полом не состоится

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Сауль Альварес подписал долгосрочный контракт с главой Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейхом.

Как сообщил функционер, соглашение с мексиканским боксером рассчитано на четыре боя в рамках Riyadh Season.

"Не связывайтесь со львом. Четыре боя для Канело в Riyadh Season. Сделка заключена. Льва не волнует мнение овец. Бойтесь льва, а не джунглей", - написал Аль аш-Шейх в сети Х.

Don’t mess with the lion 🦁… 4 fights for Canelo with Riyadh Season … The Deal is done 🥊 … A Lion 🦁 doesn’t lose sleep over opinion of a sheep 🐑… Fear the lion 🦁 not the jungle 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/OJTaapvPfU