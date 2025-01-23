Альварес нецензурным словом оценил Усика

Чемпион WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес поделился мнением по поводу украинского боксера Александра Усика.

Мексиканский боксер посетил церемонию награждения The Ring Awards, где Александра признали боксером года.

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"Усик – P4P №1? Да, он один из... Конечно же. Он очень хороший боксер. Я сказал ему об этом. Он оху***о хороший боксер", – сказал Альварес для Ring Magazine.

В ночь на 22 декабря Усик единогласным решением победил Тайсона Фьюри и защитил чемпионские пояса WBA, WBO, WBC.

Ранее Хирн назвал единственного достойного соперника для Усика.

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