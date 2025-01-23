Итаума оценил возможность боя с Усиком

Британский супертяжеловес Мозес Итаума высказался о возможном поединке против объединенного чемпиона его весовой категории Александра Усика.

По словам боксера, он не верит, что выйдет в ринг с представителем Украины.

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"Почему Усик должен принять бой со мной? Это первая мысль, которая появляется в моей голове, как мы начинаем говорить об этом. Но если бы мне пришли и предложили бы бой, то я согласился бы.

В этой ситуации нет проигрышного варианта. Понимаете о чем я? Я приму этот поединок 100 процентов, но зачем ему это делать? Он уже заработал много денег. В чем разница, чтобы иметь 100 миллионов и 110 миллионов. Как будто в вашей жизни что-то изменится.

Так что причина, почему он примет бой со мной, будет не в деньгах которых у него предостаточно. Должно быть что-то в глубине души, что мотивирует его. Он добился всего, и если честно, на его месте, я бы уже завершил карьеру", - приводит слова Мозеса BoxNation.

Ранее Усик признался, когда хотел завершить карьеру, но его отговорили.

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