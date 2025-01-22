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"Он разобьет Усика, уничтожит": Бриедис удивил прогнозом на бой украинца с Опетаей

Латвиец считает, что тело Александра не выдержит.
Сегодня, 17:45
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказался относительно возможного боя чемпиона хевивейта Александра Усика против обладателя титула IBF в крузервейте Джея Опетаи.

Латвиец считает, что украинец должен завершить карьеру, иначе, если он сменит весовую категорию, то его здоровье не выдержит нагрузки.

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"На месте Усика я бы завершил карьеру непобежденным и не переходил бы в крузервейт. Александр все время набирал вес. В случае возвращения в крузервейт ему придется сбрасывать вес, а это большой стресс для организма.

Если Усик перейдет снова в крузервейт и проведет там бой против Опетаи, то Джей его размажет. Не просто выиграет, а полностью уничтожит. Александр долго набирал этот вес, эту мышечную массу, так что если сейчас скинет вес, то у него не будет сил. Поэтому, в том, что Опетая выиграет у Усика, я уверен", — приводит слова Майриса Dailysports.

Ранее Усик признался, когда хотел завершить карьеру, но его отговорили.

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