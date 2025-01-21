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Усик признался, когда хотел завершить карьеру, но его отговорили

Украинский чемпион рассказал, как его смотивировали продолжать заниматься боксом.
Сегодня, 12:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик признался, что думал завязать с боксом уже после дебютного поражения.

По его словам, тогда его отец придал ему мотивации продолжать заниматься.

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"Я проиграл свой первый бой. Мне было плохо. Я тогда подумал, что оказывается, я не очень хороший боксер. Тренер тогда сказал, чтобы я не волновался и что в следующий раз я выиграю. А я говорю, что, возможно, мне нужно остановиться, потому что я проиграл.

Я вернулся домой и сказал своему отцу, что проиграл. Отец такой: "Нет проблем, попробуй еще раз". Тогда отец рассказал мне историю Холифилда, после чего я решил, что попробую еще раз. Уже через месяца два я выиграл.

Конечно, это были не большие соревнования, но все же у меня уже были другие мысли: "Боже мой, да я могу это сделать". Мне вручили медаль и диплом. Я пришел домой и говорю: "Папа, посмотри". Отец поздравил меня, сходил в магазин и купил торт. Тогда мы не часто могли себе это позволить", - сказал Усик в интервью The Ring.

Отметим, также Усик озвучил свои планы после завершения боксерской карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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